Irmãs são atropeladas por ônibus na praça Antonio Prado

Samu socorreu as irmãs, vítimas de atropelamento em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Duas irmãs, respectivamente com 22 e 24 anos, foram atropeladas por um ônibus no início da tarde desta quinta-feira, 8, na praça Antonio Prado, no centro de São Carlos.

Ambas teriam descido de um coletivo e iriam embarcar em outro com destino a uma universidade da cidade. Porém, ao atravessarem a rua, por motivos a serem apurados, foram coletivas pelo ônibus.

Arremessadas ao solo, as irmãs foram socorridas pelo Samu, com ferimentos, à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

