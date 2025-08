Irmãos idosos são assassinados em Ribeirão Preto; sobrinho é preso em flagrante

Crédito: Arquivo pessoal

Um casal de idosos foi assassinado dentro de casa no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, na manhã desta terça-feira (5). As vítimas são os irmãos Joana Helena Simões, de 82 anos, e José Geraldo Simões, de 78 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é um sobrinho das vítimas, que foi preso em flagrante. Ele teria utilizado um punhal para matar os idosos durante a madrugada e retornado ao local pela manhã com o intuito de limpar a cena do crime.

A rua onde ocorreu o duplo homicídio foi isolada para os trabalhos da perícia. O suspeito está à disposição da Justiça. As motivações do crime ainda serão investigadas.

