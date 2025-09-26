Irmãos ficam feridos após acidente de moto no Jardim das Torres

Crédito: Lorival Izaque



Dois irmãos, ambos de 21 anos, ficaram feridos após caírem de moto na noite desta sexta-feira (26), no Jardim das Torres, em São Carlos.

Segundo relato de uma das vítimas, eles trafegavam pela estrada municipal Washington José Pera, quando ao acessar a rua Gispy Garcia Ferreira, acabaram passando por um buraco e sofreram a queda.



O condutor da motocicleta sofreu escoriações no rosto e foi socorrido pelo SAMU até a UPA da Vila Prado. Já o passageiro teve apenas ferimentos leves nas mãos e recusou atendimento médico.

