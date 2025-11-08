(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

Invasor entra em residência durante a madrugada na Vila Isabel

08 Nov 2025 - 10h46Por Erika
Crédito: arquivo

Uma família do bairro Vila Santa Isabel, em São Carlos, passou por momentos de tensão na madrugada da última quarta-feira (5), após um homem desconhecido invadir a residência localizada na Rua José Corusse Carmine.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na tarde de sexta-feira (7), por volta de 2h26, o invasor teria pulado o portão e permanecido alguns minutos no quintal antes de entrar no imóvel. Dentro da casa estavam um homem de 37 anos, sua esposa, seus filhos e uma amiga de sua filha, que dormia no local.

O invasor entrou no quarto da garota de 12 anos,  trancou a porta e permaneceu na residência por cerca de uma hora e meia, saindo por volta de 4h04 da manhã pela janela.

A adolescente relatou à família que o homem teria passado a mão em suas pernas antes de ir embora. Nenhum objeto foi furtado.

A família percebeu ainda que, cerca de meia hora antes da invasão, uma das câmeras de segurança próximas ao portão havia sido virada, o que impediu o registro da entrada do suspeito. Outras câmeras internas, porém, filmaram o indivíduo.

O caso foi registrado como ocorrência de autoria desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso e as imagens das câmeras serão analisadas para tentar identificar o invasor.

