Incomodados com latidos de cachorro, vizinhos registram BO em São Carlos

21 Ago 2025 - 08h45Por Da redação
Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayDentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Na madrugada de quarta-feira (20), moradores do Jardim Paulista, em São Carlos, registraram um boletim de ocorrência por perturbação de sossego, alegando que um cachorro da raça pitbull teria latido de forma constante durante toda a noite, impedindo o descanso da vizinhança.

Segundo o relato, a situação é recorrente e já motivou reclamações diretamente à tutora do animal, que teria se recusado a adotar medidas para conter o barulho. Incomodados, os vizinhos procuraram a Polícia Civil para formalizar a queixa, temendo até mesmo que a situação pudesse gerar conflitos maiores entre os moradores.

O caso foi registrado eletronicamente como contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios, conforme previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. A ocorrência foi encaminhada à delegacia responsável pela área.

