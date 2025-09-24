(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
São Carlos

Incomodado com barulho provocado por Galinhas da Angola, morador de condomínio registra BO

24 Set 2025 - 08h36Por Da redação
Galinha de angola - Crédito: UnsplashGalinha de angola - Crédito: Unsplash

A Polícia Civil de São Carlos registrou, na madrugada desta quarta-feira (24), um boletim de ocorrência por perturbação do sossego envolvendo animais. O caso ocorreu em um condomínio localizado no bairro Cidade Jardim.

Segundo o registro, um jovem de 18 anos relatou que mora em um apartamento vizinho a uma residência onde há cerca de seis galinhas da Angola. De acordo com ele, as aves produzem barulho constante, principalmente durante a madrugada, causando incômodo a diversos moradores do prédio.

Ainda conforme o boletim, já teriam sido feitas conversas anteriores com a responsável pelo imóvel, porém sem solução. O jovem afirma que existem vídeos e fotos que comprovam a frequência do barulho, que se tornou rotina na região.

O caso foi registrado como contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia da área, que deve dar sequência às apurações.

