Incomodado com barulho provocado por Galinhas da Angola, morador de condomínio registra BO

Galinha de angola - Crédito: Unsplash

A Polícia Civil de São Carlos registrou, na madrugada desta quarta-feira (24), um boletim de ocorrência por perturbação do sossego envolvendo animais. O caso ocorreu em um condomínio localizado no bairro Cidade Jardim.

Segundo o registro, um jovem de 18 anos relatou que mora em um apartamento vizinho a uma residência onde há cerca de seis galinhas da Angola. De acordo com ele, as aves produzem barulho constante, principalmente durante a madrugada, causando incômodo a diversos moradores do prédio.

Ainda conforme o boletim, já teriam sido feitas conversas anteriores com a responsável pelo imóvel, porém sem solução. O jovem afirma que existem vídeos e fotos que comprovam a frequência do barulho, que se tornou rotina na região.

O caso foi registrado como contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia da área, que deve dar sequência às apurações.

