Incomodado com barulho de festa, morador registra boletim de ocorrência

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de perturbação de sossego foi registrada após denúncia de um morador de 48 anos contra um vizinho de 33 anos, no bairro Vila Alpes.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação aconteceu neste sábado (6), quando uma festa teria começado por volta das 18h, com som alto vindo de uma caixa amplificadora. A vítima relatou que, devido ao volume, não era possível nem assistir televisão dentro de casa, o que motivou o acionamento do serviço 190.

A Polícia Militar esteve no local às 1h23 da madrugada do dia 8. Após constatar o barulho excessivo, os policiais orientaram a redução do volume, que foi atendida de imediato. No entanto, ainda conforme o registro, assim que a viatura deixou a rua, o volume teria sido novamente elevado por um período, sendo desligado somente por volta das 4h da manhã.

O denunciante afirmou ainda que o mesmo morador costuma realizar festas com som alto, sendo frequente a necessidade de acionar a PM ou a Guarda Municipal.

