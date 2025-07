Incomodado com barulho das vizinhas, homem registra BO em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um morador do bairro São Carlos 8 procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo (20) para registrar um boletim de ocorrência por perturbação do sossego.

De acordo com o relato, os problemas com vizinhas seriam recorrentes há cerca de oito anos, incluindo barulhos constantes e ruídos que, segundo ele, o impedem de ter descanso adequado. O morador também alegou que foram instalados dispositivos de escuta por parte das vizinhas, o que tem afetado sua qualidade de vida.

O caso foi registrado como contravenção penal, conforme o artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41, que trata da perturbação do trabalho ou do sossego alheios por gritaria ou algazarra. A vítima foi orientada a procurar a delegacia com atribuição territorial para a devida apuração dos fatos.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São Carlos e será encaminhada para a unidade responsável pela área.

