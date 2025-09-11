Incêndios sobrecarregam equipes do Corpo de Bombeiros em São Carlos

Incêndio na região do Santa Marta - Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros de São Carlos enfrenta, nesta quinta-feira (11), uma série de focos de incêndio que têm colocado em alerta as equipes da corporação. A quantidade de ocorrências é tão grande que, mesmo com cinco viaturas na rua, os bombeiros não estão conseguindo atender a todas as chamadas ao mesmo tempo.

De acordo com informações pela reportagem, há registros de fogo em diferentes pontos da cidade. Um dos focos atinge a região atrás do bairro Santa Marta. Outro incêndio mobiliza equipes nas proximidades da rodovia SP-318, enquanto um terceiro foco foi identificado no Cidade Aracy. Além disso, a área próxima à Embrapa também está sendo atingida pelas chamas.

Para atender às ocorrências, o efetivo conta com quatro caminhões, além de uma caminhonete de apoio. Ainda assim, a demanda se mostra acima da capacidade de resposta imediata.

O tempo seco e as altas temperaturas registradas nesta semana contribuem para a rápida propagação dos incêndios. Não há informações sobre vítimas até o momento.

