terça, 26 de agosto de 2025
Jardim Nova São Carlos

Incêndio em ventilador mobiliza Bombeiros e PM em academia

24 Ago 2025 - 17h49Por Da redação
Na tarde deste domingo (24), um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em uma academia localizada no Jardim Nova São Carlos.

De acordo com informações, vizinhos perceberam a fumaça no imóvel e acionaram o socorro pelo telefone de emergência. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o estabelecimento fechado.

Com a chegada do proprietário, foi constatado que as chamas tiveram início em um ventilador. Felizmente, o incêndio não trouxe maiores consequências, sendo controlado rapidamente, sem vítimas ou danos estruturais.

