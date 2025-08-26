Incêndio em ventilador mobiliza Bombeiros e PM em academia

Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (24), um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em uma academia localizada no Jardim Nova São Carlos.

De acordo com informações, vizinhos perceberam a fumaça no imóvel e acionaram o socorro pelo telefone de emergência. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o estabelecimento fechado.

Com a chegada do proprietário, foi constatado que as chamas tiveram início em um ventilador. Felizmente, o incêndio não trouxe maiores consequências, sendo controlado rapidamente, sem vítimas ou danos estruturais.

