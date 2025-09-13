(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Segurança

Incêndio em veículo mobiliza bombeiros na rodovia Washington Luís

13 Set 2025 - 16h17Por Da redação
Incêndio em veículo mobiliza bombeiros na rodovia Washington Luís - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (13) na rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior, próximo à saída 227A, em São Carlos.

O motorista havia parado no acostamento para realizar a troca de um pneu quando o veículo começou a incendiar. Ele conseguiu sair a tempo e não se feriu.

As chamas atingiram também a vegetação da lateral da pista, mas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros com apoio de funcionários de um sítio vizinho.
O trânsito segue normal no trecho.

