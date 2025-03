Incêndio em veículo é contido por populares na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em veículo foi registrado nesta noite de sexta-feira (14), em um Ford Versailles, na Rua Doutor Bernardino de Campos, na Vila Prado.

Segundo informações, o proprietário do veículo o deixou estacionado no local e foi até o estabelecimento comercial de um amigo, porém, quando estava lá, foi avisado por populares que seu carro estava pegando fogo.

Com um extintor de incêndio e a ajuda das pessoas que estavam próximas ao local, as chamas foram apagadas e apenas a parte elétrica do carro foi atingida.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e esteve no local, mas quando chegou, o incêndio já havia sido contido.

Ninguém ficou ferido.

