Incêndio em vegetação atinge área próxima a residências no Jardim Pacaembu

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio em vegetação foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) na Rua Bahia, no Jardim Pacaembu, em São Carlos.

As chamas começaram em uma estrada de terra localizada atrás do Ginásio Poliesportivo José Favoretto, onde há grande acúmulo de lixo. Segundo moradores, o fogo teria sido provocado por pessoas que ateiam fogo em resíduos descartados no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio antes que as chamas atingissem as residências próximas.

Moradores relataram à reportagem o descaso na área, afirmando que já acionaram a Prefeitura diversas vezes para a realização de limpeza. Eles também tentaram, por conta própria, impedir o descarte irregular de lixo e entulho, mas sem sucesso.

Ninguém ficou ferido e nenhuma casa foi atingida pelas chamas.

Leia Também