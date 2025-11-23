Incêndio em vegetação às margens da rodovia Washington Luís mobiliza Corpo de Bombeiros

Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio em área de vegetação às margens da rodovia Washington Luís, região do bairro Jockey Club, mobilizou o Corpo de Bombeiros no final da tarde deste sábado (22). As chamas atingiram a faixa lateral no sentido capital–interior, ao lado direito da pista, próximo ao hotel.

A fumaça branca se espalhou rapidamente para a pista, chamando a atenção dos motoristas e exigindo atenção redobrada de quem passava pelo trecho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Equipes da concessionária também estiveram no local e enviaram um caminhão-pipa para auxiliar no combate ao fogo.

Apesar da intensidade do incêndio na vegetação, não houve registro de feridos nem necessidade de interdição da via.

