IncÃªndio em terreno baldio mobiliza Corpo de Bombeiros na regiÃ£o da avenida Morumbi

Bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um terreno baldio próximo ao CDHU, na região da avenida Morumbi, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (6). As chamas atingiram madeiras deixadas no local por moradores de rua e se alastraram até a parede de um barracão situado na rua de trás.

O fogo ainda consumiu materiais armazenados em um corredor do barracão, pertencente a uma empresa especializada na produção de placas e outdoors.

A intervenção dos bombeiros evitou que as chamas se espalhassem e causassem maiores danos à estrutura. Não houve registro de feridos, e as causas do incêndio ainda serão apuradas.

