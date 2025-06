Incêndio em depósito de recicláveis assusta moradores em São Carlos

Bombeiro combate o incêndio - Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio em um depósito de materiais recicláveis assustou moradores de São Carlos na tarde desta quarta-feira (25). O fogo teve início em um barracão localizado na Rua David Pedro Cassineli, no Jardim São Paulo, e as chamas se alastraram rapidamente por conta do material altamente inflamável armazenado no local.

A intensidade do incêndio provocou uma espessa cortina de fumaça preta, que pôde ser vista de diferentes pontos da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou por cerca de duas horas para controlar e extinguir as chamas.

Apesar do susto e dos danos ao imóvel, não houve feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.

Leia Também