quarta, 03 de setembro de 2025
Corumbataí

Incêndio em carreta interdita parcialmente a Washington Luís

03 Set 2025 - 07h36Por Da redação
Um incêndio em uma carreta carregada com ração de frango interditou parcialmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí, na manhã desta quarta-feira (3). O incidente ocorreu por volta das 5h50, no km 197, sentido norte.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Eixo SP, o motorista percebeu fumaça saindo da região entre a cabine e o motor e conseguiu parar no acostamento. Em seguida, as chamas se espalharam, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa da concessionária, que iniciaram o combate ao fogo por volta das 6h18.

A carreta transportava aproximadamente 14,8 toneladas de ração, mas não houve tombamento da carga nem derramamento de material. O motorista estava sozinho no veículo e saiu ileso.

