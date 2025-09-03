Incêndio em carreta interdita parcialmente a Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Um incêndio em uma carreta carregada com ração de frango interditou parcialmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí, na manhã desta quarta-feira (3). O incidente ocorreu por volta das 5h50, no km 197, sentido norte.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Eixo SP, o motorista percebeu fumaça saindo da região entre a cabine e o motor e conseguiu parar no acostamento. Em seguida, as chamas se espalharam, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa da concessionária, que iniciaram o combate ao fogo por volta das 6h18.

A carreta transportava aproximadamente 14,8 toneladas de ração, mas não houve tombamento da carga nem derramamento de material. O motorista estava sozinho no veículo e saiu ileso.

