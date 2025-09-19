Incêndio em caminhão assusta moradores no Antenor Garcia

Caminhão em chamas - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (19), um caminhão que realizava a coleta de materiais recicláveis acabou sendo destruído por um incêndio no cruzamento da Rua Augusto Spaziani com a Rua Guarino Baldan, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, o condutor relatou que realizava o serviço de recolhimento quando, ao compactar a carga na caçamba, parte do material começou a pegar fogo. O motorista afirmou que não teve tempo de agir e precisou sair rapidamente da cabine.

As chamas se alastraram rapidamente, atingindo a caçamba, a cabine do veículo e parte do depósito de reciclagem próximo ao local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, diante da intensidade do fogo, solicitou reforço no abastecimento de água.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

