(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

Incêndio em caminhão assusta moradores no Antenor Garcia

19 Set 2025 - 10h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão em chamas - Crédito: Maycon MaximinoCaminhão em chamas - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (19), um caminhão que realizava a coleta de materiais recicláveis acabou sendo destruído por um incêndio no cruzamento da Rua Augusto Spaziani com a Rua Guarino Baldan, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, o condutor relatou que realizava o serviço de recolhimento quando, ao compactar a carga na caçamba, parte do material começou a pegar fogo. O motorista afirmou que não teve tempo de agir e precisou sair rapidamente da cabine.

As chamas se alastraram rapidamente, atingindo a caçamba, a cabine do veículo e parte do depósito de reciclagem próximo ao local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, diante da intensidade do fogo, solicitou reforço no abastecimento de água.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Leia Também

Óleo no asfalto causa queda de 7 motociclistas na Praça Itália
Perigo 11h36 - 19 Set 2025

Óleo no asfalto causa queda de 7 motociclistas na Praça Itália

Caminhão pega fogo no Antenor Garcia
Segurança09h58 - 19 Set 2025

Caminhão pega fogo no Antenor Garcia

Homem é preso em flagrante após furtar fios de escola infantil em São Carlos
Segurança09h46 - 19 Set 2025

Homem é preso em flagrante após furtar fios de escola infantil em São Carlos

Mulher transfere R$ 10 mil e descobre fraude em negociação de veículo
Segurança09h42 - 19 Set 2025

Mulher transfere R$ 10 mil e descobre fraude em negociação de veículo

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté
Segurança07h35 - 19 Set 2025

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

Últimas Notícias