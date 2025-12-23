Incêndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Alvorada

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um apartamento foi registrado na noite desta terça-feira (23), no bairro Jardim Alvorada, em São Carlos. A ocorrência foi registrada em um prédio localizado na Rua Flauzino Marques, onde o fogo atingiu um apartamento situado no oitavo andar.

Segundo relatos da proprietária do imóvel, ela estava no apartamento juntamente com seus dois filhos e havia colocado salgados para assar em um forno a gás. Em determinado momento, a família ouviu estalos e percebeu que o forno havia pegado fogo, provocando chamas dentro da cozinha.

Diante da situação, a moradora e as crianças abandonaram rapidamente o apartamento e pediram ajuda ao síndico. De forma imediata, o porteiro e o síndico orientaram a evacuação de todos os moradores do prédio, que deixaram o local às pressas, alguns inclusive com seus animais de estimação.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, conseguiu controlar rapidamente o incêndio, que ficou concentrado na cozinha do apartamento. A ação rápida da equipe evitou que as chamas se alastrassem para outros apartamentos.



A cozinha ficou completamente danificada devido à intensidade do fogo. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

