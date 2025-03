IncÃªndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros em SÃ£o Carlos

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um apartamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (12) em um conjunto de prédios localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Morães, na Vila Irene.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas as chamas atingiram alguns objetos do imóvel. Graças à rápida ação de um bombeiro de folga, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para outras áreas do apartamento ou para unidades vizinhas.

Apesar do susto, nenhuma pessoa ficou ferida. Dois gatinhos que estavam no imóvel foram atendidos no local pelas equipes.

