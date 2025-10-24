(16) 99963-6036
Segurança

Incêndio destrói apartamento no Jardim Macarengo

24 Out 2025 - 09h14Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no piso térreo de um prédio na Rua Adolfo Catani, no Jardim Macarengo, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (24).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente iniciou o combate às chamas, impedindo que o fogo se alastrasse para outros apartamentos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações preliminares, todos os móveis e objetos do interior do imóvel foram destruídos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela perícia técnica.

