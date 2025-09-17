(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Segurança

Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia

17 Set 2025 - 14h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia - Crédito: Whatsapp SCA Crédito: Whatsapp SCA

O Corpo de Bombeiros, com apoio da brigada de incêndio de uma usina, combate na tarde desta quarta-feira (17) um incêndio de grandes proporções na região do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos.

Imagens enviadas ao WhatsApp do São Carlos Agora (16-99963-6036) mostram labaredas de vários metros de altura e o fogo ainda sem controle, atingindo a plantação de cana-de-açúcar.

Até o momento, não há informações sobre como as chamas tiveram início. As equipes seguem no local para tentar conter o avanço do incêndio e evitar que o fogo se espalhe para áreas próximas.

Leia Também

Jovem de São Carlos desaparece após embarcar para clínica em São Paulo
Segurança14h16 - 17 Set 2025

Jovem de São Carlos desaparece após embarcar para clínica em São Paulo

Polícia Civil recupera bicicleta furtada em São Carlos
Segurança11h11 - 17 Set 2025

Polícia Civil recupera bicicleta furtada em São Carlos

Idoso fica ferido após sofrer queda de bicicleta na região do Parque Fher
Segurança08h56 - 17 Set 2025

Idoso fica ferido após sofrer queda de bicicleta na região do Parque Fher

Adolescentes são flagrados furtando velotróis de CEMEI no Santa Felícia
Segurança08h42 - 17 Set 2025

Adolescentes são flagrados furtando velotróis de CEMEI no Santa Felícia

Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos
Segurança08h39 - 17 Set 2025

Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos

Últimas Notícias