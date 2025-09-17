Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia

Crédito: Whatsapp SCA

O Corpo de Bombeiros, com apoio da brigada de incêndio de uma usina, combate na tarde desta quarta-feira (17) um incêndio de grandes proporções na região do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos.

Imagens enviadas ao WhatsApp do São Carlos Agora (16-99963-6036) mostram labaredas de vários metros de altura e o fogo ainda sem controle, atingindo a plantação de cana-de-açúcar.

Até o momento, não há informações sobre como as chamas tiveram início. As equipes seguem no local para tentar conter o avanço do incêndio e evitar que o fogo se espalhe para áreas próximas.

