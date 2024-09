Incêndios causaram grande destruição e deixaram uma pessoa ferida no Parque Itaipu

Até o helicóptero Águia participou dos trabalhos de combate aos incêndios - Crédito: arquivo

Um incêndio de origem desconhecida, causou danos a uma extensa mata e a imóveis no condomínio de chácaras Itaipu, às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), entre São Carlos e Descalvado.

Um médico veterinário de 58 anos, síndico do condomínio, foi à CPJ para narrar o que teria ocorrido. Segundo ele, o incêndio começou em uma mata que fica a aproximadamente 4 km do Parque Itaipu no sábado, 7 de setembro, queimando o que via pela frente até às margens da rodovia Washington Luís (SP-310). No dia seguinte, o Corpo de Bombeiros, funcionários da Fazenda Itaguaçu e residentes no condomínio realizaram uma força-tarefa e conseguiram debelar as chamas. Mas ficaram brasas e na segunda-feira, 9, o incêndio reiniciou. O Corpo de Bombeiros foi acionado novamente, mas não conseguiu ingressar onde estariam os focos. O vento fez com que as chamas se alastrassem e chegassem ao condomínio. Foi feito um asseiro próximo a um córrego para tentar impedir o avanço das chamas, mas sem êxito. Elas atingiram várias chácaras, queimou parte do pasto. Nova força-tarefa que teve o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar foi realizada e conseguiram apagar o fogo somente no domingo, 15. Um voluntário que ajudou na tarefa sofreu queimaduras.

