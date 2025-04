Incêndio causa danos em residência no São Carlos 1

Bombeiros controlaram as chamas: ninguém se feriu - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio causou danos materiais em uma casa no São Carlos 1, na manhã desta quinta-feira, 10. Ninguém ficou ferido.

As chamas atingiram o corredor da moradia, localizada na rua Dr. Procópio Toledo Malta. O dono da casa saiu e a origem das chamas é desconhecida. As labaredas atingiram o forro, que é de PVC e populares que passavam pelo local, ao verem a fumaça, acionaram o Corpo de Bombeiros que compareceu com viaturas auto bomba e unidade resgate. As chamas foram debeladas.

