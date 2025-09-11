Incêndio atinge residência no Jardim Paulistano

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (11), um incêndio atingiu o quintal de uma residência localizada na Rua Iwagiro Toyama, no bairro Jardim Paulistano, em São Carlos. O local abrigava grande acúmulo de materiais recicláveis, o que favoreceu a propagação das chamas.

Populares que passavam pela via, entre eles um motoboy e comerciantes das proximidades, utilizaram mangueiras, panos e outros recursos improvisados para conter o fogo antes que atingisse a casa. A ação rápida evitou que as chamas se alastrassem para o interior da residência, limitando os danos apenas ao quintal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, realizou o rescaldo da área, garantindo a extinção completa do incêndio. Não houve registro de feridos.

As causas do fogo ainda são desconhecidas.

