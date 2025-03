IncÃªndio atinge residÃªncia desabitada no Jardim Nova SÃ£o Carlos

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (27), um incêndio atingiu uma residência desabitada localizada na Rua Conde do Pinhal, no bairro Jardim Nova São Carlos, em São Carlos.

De acordo com informações , o imóvel, que estaria sendo frequentado por usuários de entorpecentes, pode ter sido incendiado de forma intencional. As causas do fogo, no entanto, ainda serão apuradas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos. Não houve registro de feridos.

