Incêndio atinge garagem repleta de materiais recicláveis na Vila Nery

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora
Um incêndio atingiu a garagem de uma residência na noite desta quinta-feira (4), no bairro da Vila Nery, em São Carlos.
Segundo informações os moradores notaram a fumaça no imóvel que fica na Rua da Imprensa, após serem avisados por um vizinho que rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros. Com a chegada das equipes, o fogo já havia tomado parte da garagem, mas não chegou a se espalhar para o interior da casa.
Os bombeiros controlaram ás chamas e fizeram o rescaldo, impedindo que o incêndio ganhasse proporções mariores. A Polícia Militar, esteve no local e acionou a perícia.
Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio, serão investigadas.
