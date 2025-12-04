(16) 99963-6036
Incêndio atinge garagem repleta de materiais recicláveis na Vila Nery

Fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e apesar do susto ninguém ficou ferido

04 Dez 2025 - 22h44Por Flávio Fernandes
Incêndio atinge garagem repleta de materiais recicláveis na Vila Nery - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um incêndio atingiu a garagem de uma residência na noite desta quinta-feira (4), no bairro da Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações os moradores notaram a fumaça no imóvel que fica na Rua da Imprensa, após serem avisados por um vizinho que rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros. Com a chegada das equipes, o fogo já havia tomado parte da garagem, mas não chegou a se espalhar para o interior da casa.

Os bombeiros controlaram ás chamas e fizeram o rescaldo, impedindo que o incêndio ganhasse proporções mariores. A Polícia Militar, esteve no local e acionou a perícia.

Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio, serão investigadas. 

