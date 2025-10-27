Incêndio atinge galpão da Prefeitura na região do CDHU

Crédito: Lourival Izaque



Por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (27), um incêndio atingiu um galpão da antiga Exposhow de São Carlos, localizado na Vila Isabel, ao lado do CDHU. O local é atualmente utilizado como depósito pela Prefeitura Municipal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas após as chamas se alastrarem rapidamente pelo depósito. Durante o combate ao fogo, houve colapso estrutural do telhado, o que dificultou o trabalho dos militares.

A Guarda Municipal também esteve no local para apoio e isolamento da área, garantindo a segurança e evitando a aproximação de curiosos.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. As causas serão investigadas. Não houve registro de feridos.

