sábado, 30 de agosto de 2025
Segurança

Incêndio atinge casa abandonada na Vila Nery

29 Ago 2025 - 21h55Por Jessica
Incêndio atinge casa abandonada na Vila Nery - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (29), um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma residência localizada na Rua Dr. Adelmo Stella Chiavini, no bairro Vila Nery.

Segundo informações apuradas no local, o imóvel está abandonado e vinha sendo ocupado por pessoas em situação de rua. Dias antes, o Corpo de Bombeiros já havia sido acionado para conter um princípio de incêndio no mesmo endereço, provocado por ocupantes que teriam acendido fogo no interior da casa.

Desta vez, as chamas se alastraram rapidamente por todos os cômodos, consumindo a estrutura da residência. Apesar da intensidade do fogo, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e realizou o rescaldo do local.

A Defesa Civil deverá avaliar os danos estruturais. O caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação.

