Crédito: Whatsapp

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste domingo (8) para atender a um incêndio em um barracão na rua Santa Teresa, Jardim Botafogo, em São Carlos. Dentro do prédio havia dois veículos.

O trem de socorro com três viaturas foi deslocado ao local e combateu as chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

As causas do incêndio são desconhecidas.

