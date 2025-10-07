Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes

Crédito: Maycon Maximino
Um incêndio ocorre neste momento em um barracão localizado na Avenida José Pereira Lopes, em frente à Electrolux, em São Carlos. O imóvel abriga um estabelecimento comercial, uma oficina mecânica que trabalha com carburadores.
De acordo com informações iniciais, as chamas se espalharam rapidamente pelo interior do barracão, atingindo parte da estrutura e veículos que estavam estacionados no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no combate ao fogo.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incêndio serão apuradas pela perícia técnica.
