Bombeiros no local -

Na manhã desta quarta-feira (05), um incêndio atingiu a cozinha de um bar no bairro Cidade Jardim. De acordo com informações preliminares, não havia ninguém no local no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local controlando as chamas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Ninguém se feriu.

