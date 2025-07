Queimada nas margens da Washington Luís provoca engavetamento com 8 veículos

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo oito veículos foi registrado na tarde deste sábado (5), no km 244 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, no sentido Ribeirão Preto–São Carlos.

De acordo com informações, um incêndio em uma área de mato às margens da rodovia provocou intensa fumaça, que invadiu a pista e reduziu drasticamente a visibilidade dos motoristas. Com isso, os veículos acabaram colidindo em sequência.

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas com ferimentos leves pela equipe da concessionária que administra a via. Ambas foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência e orientação do trânsito. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Carlos também foram acionadas para combater o incêndio, que seguia ativo e de difícil controle no momento do atendimento.

