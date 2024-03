Igreja é acusada de funcionar com documento falsificado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/Maycon Maximino

Uma igreja evangélica localizada na rua Domingos Juliano, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá estaria funcionando com um documento falsificado (alvará). A irregularidade foi descoberta por integrantes do Corpo de Bombeiros e denunciada em boletim de ocorrência na tarde de segunda-feira, 25, na CPJ.

Segundo consta, uma equipe da corporação foi até o templo religioso e ao periciar o certificado de licença (alvará) havia indícios de falsificação (divergências na numeração e data do documento).

Diante do fato, o proprietário do local, um homem de 46 anos, foi indagado sobre a suposta irregularidade. Ele disse que teria contratado o serviço de uma contadora que teria providenciado toda a documentação necessária e pago por isso. Garantiu que não sabia das possíveis irregularidades.

Diante do fato, o homem e a documentação foi encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe.

