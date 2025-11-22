(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Segurança

Idoso sofre parada cardiorrespiratória e morre enquanto trabalhava na Getúlio Vargas

21 Nov 2025 - 15h33Por Jessica Carvalho R.
Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na tarde desta sexta-feira (21), no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, ele trabalhava no momento do ocorrido e havia acabado de pegar uma peça para entregar a um cliente quando passou mal. O homem caiu ao solo e desmaiou.

O SAMU foi acionado imediatamente. A motolância foi a primeira equipe a chegar e iniciou os procedimentos de atendimento até a chegada da Unidade Básica e da USA (Unidade de Suporte Avançado). Em atuação conjunta e coordenada, as equipes trabalharam por cerca de uma hora, realizando manobras de reanimação com total empenho na tentativa de salvar a vítima.

Apesar dos intensos esforços e da dedicação dos socorristas, o idoso não resistiu e faleceu ainda no local.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência. A perícia e o serviço de remoção de cadáver também foram acionados.

