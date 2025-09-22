Idoso sofre fraturas após agressão em bar no Jardim Real

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Um homem de 73 anos ficou ferido após ser agredido na noite de 2 de setembro em um bar localizado na Rua Hipólito José da Costa, no Jardim Real, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressora, conhecida na região, tentou furtar uma bebida alcoólica do estabelecimento. Ao ser impedida pela vítima e retirada do local, desferiu um chute contra o idoso, que perdeu o equilíbrio e caiu na calçada.

Com a queda, ele sofreu fratura no punho e em um osso próximo ao fêmur, onde já possuía uma prótese. O homem foi socorrido por populares e levado a uma unidade de saúde, passando posteriormente por cirurgia no punho. Por orientação médica, recebeu afastamento de 120 dias para repouso absoluto.

No dia 16 de setembro, a vítima apresentou fortes dores no peito e foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio. De acordo com os médicos, a complicação pode estar relacionada às fraturas, já que a quebra de ossos de grande porte pode liberar substâncias na corrente sanguínea.

Desde a madrugada do dia 17, o idoso permanece internado em uma UTI de outra cidade, em estado que inspira cuidados.

Leia Também