Idoso que sofreu queda ao podar árvore não resiste aos ferimentos e falece na Santa Casa

Movimentação na frente da casa do idoso - Crédito: arquivo

Um idoso de 80 anos morreu na madrugada desta terça-feira (17) em São Carlos, após sofrer uma queda no quintal de sua residência enquanto podava uma árvore. A vítima, identificada como Lourival Aparecido Periotto, estava internada na UTI desde a manhã de segunda-feira (16), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a filha da vítima relatou que seu pai foi socorrido após o acidente com sangramento na cabeça e diagnóstico de traumatismo craniano. Apesar de estar em bom estado de saúde e ser uma pessoa ativa, o idoso não resistiu.

