Idoso perde mais de R$ 300 mil apÃ³s golpe aplicado por falso gerente bancÃ¡rio em SÃ£o Carlos

Golpe celular - CrÃ©dito: Freepik

Um idoso de 81 anos foi vítima de estelionato após cair em um golpe aplicado por um criminoso que se passou por gerente bancário, em São Carlos.

De acordo com o apurado, o contato inicial ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp, quando o golpista enviou mensagem se identificando como gerente das contas bancárias da vítima. O suspeito utilizava foto no perfil que aparentava ser de um profissional do banco, o que gerou confiança.

Dias depois, ao tentar acessar o aplicativo do banco e não conseguir, o idoso entrou em contato com o número que acreditava ser do gerente. Durante a conversa, o criminoso orientou a vítima a acessar a conta bancária pelo computador e seguir instruções enviadas pelo celular, incluindo a leitura de QR Codes e fornecimento de senhas provisórias.

Após realizar os procedimentos solicitados, o idoso perdeu o acesso ao aplicativo bancário. Pouco tempo depois, familiares foram informados pelo banco sobre diversas transações realizadas nas contas da vítima.

Segundo o registro policial, foram identificadas várias transferências via PIX e operações financeiras, realizadas no mesmo dia, que somaram mais de R$ 330 mil em prejuízo.

Assim que perceberam a fraude, familiares compareceram à agência bancária para contestar as transações e tomar as providências necessárias. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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