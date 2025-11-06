(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Idoso morre após suposta ingestão acidental de soda cáustica

06 Nov 2025 - 09h40Por Erika
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um idoso de 88 anos faleceu na tarde desta quarta-feira (5), na Santa Casa de São Carlos, após complicações decorrentes da ingestão acidental de uma substância química, segundo registro da Polícia Civil.

De acordo com o relato do sobrinho da vítima, registrado em boletim de ocorrência, o homem, que tinha problemas de visão, estaria ingerindo álcool etílico nos últimos dias. No entanto, por volta de 12h do dia 29 de agosto, teria confundido a embalagem e tomado soda cáustica. Ele foi encontrado apresentando salivação intensa e sem conseguir se comunicar.

O idoso foi levado inicialmente ao hospital de Ibaté, onde foi entubado, e posteriormente transferido para a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internado até sofrer agravamento do quadro e falecer nesta quarta-feira.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A remoção ficou sob responsabilidade de uma funerária de Ibaté.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso.

