Idoso morre após sofrer queda e ficar vários dias internados

A Polícia Civil de São Carlos registrou, na tarde de quinta-feira (18), um boletim de ocorrência de morte suspeita envolvendo um idoso de 86 anos. De acordo com a filha da vítima, o homem sofreu uma queda da própria altura no dia 9 de julho, enquanto caminhava pela via pública.

Após o acidente, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU com suporte avançado e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internado até o dia do óbito, registrado por volta das 16h15 do dia 18.

Segundo o boletim, a equipe médica informou que o paciente apresentava fratura na região temporoparietal esquerda do crânio e hematoma subdural decorrente da queda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão.

