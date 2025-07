Idoso morre após ser encontrado caído no Centro

UPA Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil de São Carlos registrou na tarde desta sexta-feira (18) um boletim de ocorrência de morte suspeita envolvendo um homem de 68 anos. Segundo o irmão da vítima, o idoso foi encontrado caído, mas ainda com vida, durante a madrugada do dia anterior (17), nas proximidades da Rua Major José Inácio, na região central da cidade.

De acordo com o relato, a vítima, A .A.D, estava deitada no chão e não apresentava ferimentos aparentes. Um desconhecido teria acionado o SAMU, que prestou os primeiros socorros e o encaminhou à UPA do bairro Santa Felícia, onde permaneceu internado até o momento do óbito, registrado às 15h46 do dia 18.

O caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente.

A médica responsável pela UPA solicitou exame necroscópico, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão.

