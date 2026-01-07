(16) 99963-6036
Segurança

Idoso morre após queda dentro de casa

07 Jan 2026 - 08h40Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 89 anos morreu na manhã desta terça-feira (6) na Santa Casa de São Carlos, após complicações decorrentes de uma queda acidental dentro da própria residência

De acordo com o registro policial, a queda ocorreu no dia 2 de janeiro, quando a vítima caiu da própria altura em sua casa. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado sob cuidados médicos. Apesar do atendimento, ele não resistiu e faleceu às 11h50 desta terça-feira.

O óbito foi atestado pelo médico responsável pelo atendimento hospitalar, e foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecimento das causas da morte.

