Idoso morre após dar entrada na UPA Cidade Aracy com hematomas

Idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) no final da tarde desta segunda-feira (12), relatando a morte de A.V., de 68 anos. O idoso, que residia em um assentamento no bairro Antenor Garcia, chegou a ser atendido na UPA do Aracy, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações registradas pela filha da vítima, o contato entre eles era pouco frequente. Ela afirmou que o pai era alcoólatra e enfrentava problemas de saúde. Ainda segundo o relato, A.V. havia se machucado há alguns dias enquanto podava uma árvore, sofrendo lesões na perna e no dedo.

Contudo, durante o atendimento na UPA, a médica que prestou socorro percebeu um hematoma no supercílio esquerdo e sangramentos no rosto do idoso. Diante dos indícios, as autoridades policiais foram acionadas, assim como a Perícia Técnica, que se dirigiu à residência da vítima. No local, os peritos constataram sinais de arrombamento na porta.

