Idoso morre afogado em represa na região do 29

Na tarde deste domingo (9), um homem de 63 anos morreu afogado em uma represa localizada em uma propriedade na região da barragem, represa do 29.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima estava com familiares desde o início da tarde, às margens da represa. Em determinado momento, o homem entrou na água para nadar e, ao se aproximar de uma estrutura de madeira que fica a cerca de dez metros da margem, avisou à esposa que estava cansado e não conseguia mais nadar. Em seguida, pediu ajuda e acabou submergindo.

Pessoas que estavam próximas tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Após cerca de 40 minutos de buscas, um dos bombeiros localizou a vítima submersa, a partir do toque de uma das pernas. O corpo foi retirado da água mais de uma hora após o afogamento.

A Polícia Militar esteve no local, e a perícia técnica foi acionada. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

