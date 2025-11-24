Idoso fica ferido em acidente com serra circular

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 83 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (24) após sofrer um acidente de trabalho envolvendo uma serra circular. O caso ocorreu em São Carlos, quando o homem procurou ajuda diretamente no Posto do Corpo de Bombeiros da Vila São José.

Segundo informações apuradas, o idoso se deslocou por meios próprios até a base, apresentando ferimentos em quatro dedos da mão esquerda. A equipe dos Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e, devido à gravidade das lesões, acionou o SAMU para apoio.

A equipe do serviço de urgência prestou socorro no local e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento especializado. Não há informações atualizadas sobre seu estado clínico.

