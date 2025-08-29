(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Passou Por Cima e Nem Viu

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos

A vítima foi socorrida pelo Samu para Santa Casa e o acidente aconteceu em frente ao antigo prédio da estação Ferroviária próximo ao lado da praça

28 Ago 2025 - 18h46Por Flávio Fernandes
Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um idoso de 61 anos ficou ferido após ser atingido por ônibus no final da tarde desta quinta-feira (28), em frente ao antigo prédio da estação Ferroviária do lado da praça no Centro de São Carlos. 

A vítima relatou que aguardava no ponto para embarcar quando apoiou o pé no asfalto. Neste momento, o coletivo passou sobre seus dedos, provocando o acidente.

Uma equipe da motolância foi acionada, prestou os primeiros socorros e o idoso socorrido pela ambulância do Samu até a Santa Casa com fratura no pé. 

De acordo com testemunhas o motorista do ônibus seguia em direção á Vila Prado, não percebeu o ocorrido e continuou a viagem normalmente. Um fiscal da empresa responsável pelo transporte, esteve no local e acompanhou o atendimento. 

As causas do acidente, serão investigadas. 

 

