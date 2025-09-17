Idoso fica ferido após sofrer queda de bicicleta na região do Parque Fher

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, (17) um idoso sofreu uma queda de bicicleta na Avenida João Deriggi, esquina com a Avenida Humberto Carlos Morasco, região do Parque Fher, em São Carlos.

A vítima, de 76 anos, pedalava acompanhada do sobrinho quando, ao tentar acessar a via, não percebeu uma van que realizava conversão no local. Para evitar a colisão, o ciclista freou bruscamente, perdeu o controle e caiu.

Com o impacto, o idoso sofreu uma possível fratura no fêmur. Ele foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

