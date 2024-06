SIGA O SCA NO

Samu deixando o local com a vítima - Crédito: Gabriel Henrique

Um idoso de 71 anos ficou ferido na manhã deste sábado (15) após sofrer uma queda de escada no interior da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, ao lado do CDHU, em São Carlos.

A vítima precisou ser socorrida pelo Samu e com ferimentos leves foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. As causas do acidente não foram informadas.

