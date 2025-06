Idoso é sofre traumatismo craniano ao cair de escada na Vila Prado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Idoso sendo socorrido - Crédito: Lourival Izaque

Um idoso de 81 anos ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (16) após cair de uma escada enquanto cortava galhos de uma árvore na avenida Henrique Gregori, na Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, o homem sofreu um traumatismo craniano com sintomas preocupantes, como vômitos e confusão mental, logo após a queda.

O atendimento inicial foi feito por uma motolância e uma unidade de suporte básico do SAMU. Diante da gravidade do caso, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada. O médico da equipe precisou intubar o idoso ainda no local antes de encaminhá-lo para a Santa Casa, onde ele segue em atendimento.

Leia Também