terça, 21 de outubro de 2025
Segurança

Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth

21 Out 2025 - 15h25Por Jessica CR
Um paciente de 68 anos de uma clínica psiquiátrica sofreu um engasgo com um pedaço de bolo, seguido de parada cardiorrespiratória, na tarde desta terça-feira (21), na Vila Elizabeth.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e iniciaram as manobras de reanimação. Após alguns minutos de trabalho intenso, os socorristas conseguiram reverter o quadro e estabilizar o paciente.

Depois do atendimento de emergência, o homem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

 

