Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth

Crédito: Lourival Izaque

Um paciente de 68 anos de uma clínica psiquiátrica sofreu um engasgo com um pedaço de bolo, seguido de parada cardiorrespiratória, na tarde desta terça-feira (21), na Vila Elizabeth.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e iniciaram as manobras de reanimação. Após alguns minutos de trabalho intenso, os socorristas conseguiram reverter o quadro e estabilizar o paciente.

Depois do atendimento de emergência, o homem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também